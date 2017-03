Brände in Bludenz: Verdächtige ausgeforscht

Die Polizei hat eine Verdächtige ausgeforscht, die für die jüngsten Brandstiftungen in Bludenz verantwortlich sein soll. Ein Passant hatte die Frau beobachtet.

Die Frau wurde am Sonntag um 17.00 Uhr von einem aufmerksamen Passanten dabei beobachtet, wie sie versuchte, ein brennendes Stück Papier in den Altkleidercontainer in der Unterfeldstraße zu werfen. Der Passant verständigte umgehend die Polizei und sprach die Frau auf ihr Tun an. Die 29-Jährige konnte kurz darauf von der Polizei festgenommen werden.

Ob die Frau für alle Brandlegungen der letzten Wochen in Frage kommt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Neunmal war in letzter Zeit in Bludenz Feuer gelegt worden - mehr dazu in Bludenzer Feuerteufel schlagen erneut zu.