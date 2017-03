23.000 Kinder lernen mehr über Zahngesundheit

Vergangenes Jahr sind in Vorarlberg fast 23.000 Kindergartenkinder und Volksschüler in so genannten Dentomobilen auf ihre Zahngesundheit untersucht worden. 60 Prozent der Kinder in Vorarlberg sind kariesfrei - vor 30 Jahren waren es nur 20 Prozent.

Die Dentomobile sind Kleinbusse, in denen Zahnarztpraxen untergebracht sind. Sie sind Teil des Vorarlberger Zahngesundheits-Programms. Spielerisch wird kontrolliert, ob Fehlstellungen oder Karies vorliegen.

Wer ein Leben lang gesunde Zähne behalten will, muss sie schon als Kind gut pflegen. Wenig Zucker, viel Obst und Gemüse, Wasser trinken und vor allem am Abend gründlich putzen: Das alles tut den Zähnen gut.

Um Kindern zu zeigen, wie sie ihre Zähne richtig putzen, touren inzwischen 26 Zahngesundheits-Erzieherinnen der „Zahnprophylaxe Vorarlberg“ durch alle Kindergärten und Volksschulen des Landes. Zwei Mal pro Jahr bekommen die Kinder Besuch von den Zahngesundheits-Erzieherinnen. Die Zahngesundheit konnte mit Hilfe dieser Aktion in den vergangenen Jahren bereits massiv erhöht werden, das Vorsorgeprogramm hat viel bewirkt, sagt die organisatorische Leiterin, Birgit Rüf: Von unter 20 Prozent kariesfreien Kindern 1988 habe man es jetzt auf 60 Prozent geschafft, die keine Karies haben.

Dentomobile touren durchs Land

Ziel sei natürlich, dass noch mehr Kinder kariesfrei bleiben. Um das zu erreichen, fahren auch zwei Dentomobile alle Kindergärten und Schulen an. In diesen fahrbaren Zahnarztpraxen untersucht ein Zahnarzt oder eine Zahnärztin die Kinder auf Karies, Fehlstellungen und Pflegemängel, die Eltern werden anschließend informiert. Fast 23.000 Kinder wurden so im Vorjahr betreut. Die Kosten für die Vorsorge-Programme übernehmen das Land und die Sozialversicherungen.

Weitere Informationen rund um die richtige Zahnpflege gibt es auf der Homepage von Max Prophylax.

