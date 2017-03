Getzner Werkstoffe mit weiterem Umsatzplus

Das Bürser Unternehmen Getzner Werkstoffe hat seinen Umsatz im Jahr 2016 erneut steigern können. Ein Umsatz von 80,4 Mio. Euro bedeutet ein Plus von 3,21 Prozent gegenüber dem Jahr 2015.

Mit der erneuten Umsatzsteigerung setze man damit den positiven Trend der vergangenen Jahre fort, betonte Geschäftsführer Jürgen Reinalter am Dienstag in einer Presseaussendung. Zum Ergebnis machte der Spezialist für Schwingungsschutz traditionell keine Angaben.

„Ein Ende des Unternehmenswachstum ist nicht in Sicht“, warf Reinalter einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Verstärken will das Unternehmen 2017 das Engagement in den europäischen Kernmärkten. Zunehmend Bedeutung gewinnen laut Getzner aber auch der asiatische Raum mit Indien, China, Südkorea, die USA, der Mittlere Osten und Australien.

Gotthard-Eröffnung als Highlight

Als Highlight des vergangenen Jahres nannte Reinalter die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels in der Schweiz, für den das Vorarlberger Unternehmen eine Schwingungsschutz-Lösung erarbeitete, die einer hohen Frequentierung, Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 70 Prozent standhält.

Das 1969 gegründete Unternehmen beschäftigte 2016 rund 380 Mitarbeiter (plus 40), davon 260 am Standort Bürs. Die Exportquote lag bei 90 Prozent.