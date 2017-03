Brand in Mehrparteienhaus - ein Verletzter

In einer Wohnung in einem Feldkircher Mehrparteienhaus ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert.

Aus bislang unbekannter Ursache begann es in der Wohnungn gegen 18.50 Uhr zu brennen, berichtet die Polizei. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Zimmer bereits in Vollbrand. Den Einsatzkräften gelang es rasch, ein Übergreifen auf andere Wohnungen zu verhindern und den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Mit Ausnahme des Wohnungsinhabers wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Feldkirch Tisis, Feldkirch Stadt, Tosters und Nofels mit insgesamt 86 Mann und zehn Fahrzeugen, zwei Rettungsfahrzeuge mit sechs Sanitätern und vier Polizeistreifen mit acht Beamten.