20-jährige Frau in Bregenz sexuell belästigt

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend in Bregenz eine 20-jährige Frau sexuell belästigt. Er umklammerte sie von hinten und griff ihr in den Schritt, teilte die Polizei mit. Als sich die junge Frau energisch wehrte, suchte der Täter das Weite.

Die 20-Jährige ging kurz vor 20.00 Uhr auf dem Äschenweg, der Unbekannte verfolgte sie. Auf Höhe des Brachsenwegs umklammerte er sie schließlich. Laut Personenbeschreibung handelt es sich bei dem Täter um einen dünnen Mann im Alter zwischen 17 und 20 Jahren. Er trug dunkelgraue Jeans und eine olivgrüne Jacke. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bregenz (Tel. 0591 33-8120) entgegen.