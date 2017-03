Zwei Millionen-Konkurse im Bezirk Feldkirch

Zwei ungewöhnliche und gleichzeitig millionenschwere Konkurse sind am Montag am Landesgericht Feldkirch eröffnet worden. Im einen Fall ist ein Büroartikelgeschäft in Rankweil betroffen, im anderen eine Wechselstube in Feldkirch-Tisis.

Laut dem Kreditschutzverband von 1870 (KSV) wurde das Konkursverfahren über den Rankweiler Büroartikel-Händler Tonac Handelsgesellschaft mbH am Montag eröffnet. Die Höhe der Schulden liege bei rund 2,8 Millionen Euro, teilte der KSV unter Berufung auf den Schuldner mit.

Wechselstube mit 1,8 Millionen Euro Schulden

Auch über die Wechselstube Tisis in Feldkirch ist das Konkursverfahren eröffnet worden. Laut KSV liegen die Schulden bei rund 1,8 Millionen Euro. Es handelt sich um eine Geldwechselstube, in der unter anderem auch Zollangelegenheiten abgewickelt und Autobahnvignetten verkauft wurden.

Keine Angaben zu Dienstnehmern

Informationen über die Gründe für die beiden Insolvenzen liegen dem KSV noch keine vor, ebenso wurden keine Angaben zu Dienstnehmern gemacht. Beide Konkursfälle werden beim KSV als sehr ungewöhnlich bezeichnet. Ob die Unternehmen fortgeführt werden können, müssten die Insolvenzverwalter kurzfristig entscheiden, so der KSV.

