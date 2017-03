Brändle soll Contador zum Sieg verhelfen

Für Radprofi Matthias Brändle beginnt heute die Katalonien-Rundfahrt. Der Hohenemser wird in Spanien erstmals in einem Team mit Superstar Alberto Contador eine Rundfahrt bestreiten und soll diesem zum Sieg verhelfen.

Matthias Brändle und seine Kollegen vom Team Trek-Segafredo sollen dafür sorgen, dass der Spanier Alberto Contador erstmals die Katalonien-Rundfahrt gewinnt. Der zweifache Tour de France-Sieger geht als Mitfavorit in das siebentägige Etappen-Rennen, Brändle soll Contador unterstützen.

„Wir haben da große Erwartungen und denken, dass Alberto die Rundfahrt gewinnen kann“, so Brändle. „Das wird eine harte Woche für mich“, so der Hohenemser weiter, „am zweiten Tag steht ein Mannschaftszeitfahren von 45 Kilometern an, wo wir keine Zeit verlieren sollten. Deshalb bin ich hier.“

Die erste Etappe ist ein 180 Kilometer langer Rundkurs nördlich von Barcelona. Brändle war im August vom Team IAM zum Team Trek-Segafredo gewechselt - mehr dazu in: Fix: Brändle fährt für Trek-Segafredo.