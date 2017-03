Vandalen fällen Baum in Kreisverkehr

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in einem Kreisverkehr in Egg einen Baum gefällt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Es war bereits der dritte Vorfall dieser Art in Egg.

Schon zweimal seien Bäume im Kreisverkehr an der L200 gefällt worden, berichtet die Polizei. In der Nacht auf Samstag wiederholte sich das Spektakel: Unbekannte fällten ein Linde und ließen sie in der Gemeindestraße „Pfister“ liegen. Der Sachschaden soll laut Gemeinde 3.000 Euro betragen. Die Polizei Egg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 8124.