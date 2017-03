Park oder Gebäude? Götzis hat die Wahl

In Götzis sind die Wähler am Sonntag zur Volksabstimmung aufgerufen. Es geht um die Frage, ob auf dem nördlichen, noch freien Grundstück am Garnmarkt ein Park oder ein Gebäude entstehen soll.

Exakt 8.523 Götzner sind am Sonntag wahlberechtigt. Sie werden mit dieser Frage konfrontiert: „Soll das Grundstück Nummer 5537/1 in Götzis am Garnmarkt-Kreisverkehr gemäß Paragraph 20 Raumplanungsgesetz als Vorbehaltsfläche Park gewidmet werden?“

In der Gemeindevertretung ist bereits im Herbst des vergangenen Jahres beschlossen worden, das 4.200 Quadratmeter große Grundstück zu 60 Prozent zu verbauen und 40 Prozent Freiflächen einzuplanen. Die Garnmarkt-Betreiberfirma Prisma sieht in der Bebauung des Grundstücks einen Abschluss der Garnmarktzone. Diese Sicht teilt auch Bürgermeister Christian Loacker (ÖVP), der am liebsten ein Gemeindezentrum auf dem Grundstück sehen würde.

Die Initiatorin der Volksabstimmung - die Grüne Liste Götzis - sieht das naturgemäß anders. Es handle sich um die letzte Freifläche im Zentrum der Marktgemeinde und müsse für künftige Generationen auch unbebaut bleiben. Die acht Wahllokale in Götzis sind von 7.30 bis 13.00 Uhr geöffnet.