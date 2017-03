Brand in Wohnhaus - zwei Personen verletzt

In einem Mehrparteienhaus in der Bludenzer Altstadt ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, eine Person musste gerettet werden.

Laut ersten Informationen brach das Feuer gegen 13.30 Uhr in einem Papiercontainer im Keller des Mehrparteienhauses aus. Sieben Personen brachten sich in Sicherheit, eine wurde von den Einsatzkräften gerettet. Zwei Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden in Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. In dem betroffenen Haus wohnen insgesamt 15 Personen. Eine Brandursache ist bislang nicht bekannt.