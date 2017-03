Autos in Hard und Höchst in Brand gesteckt

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag zwei Pkw in Brand gesteckt. Der erste Vorfall ereignete sich Höchst, der zweite in Hard. Verletzt wurde niemand, ein Zusammenhang ist möglich.

Gegen 4.30 Uhr ging ein Pkw in der Franz-Reiter-Straße in Höchst in Flammen auf. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Hausfassade, Fenster und Garagentor des Wohnhauses, vor dem der Pkw abgestellt war, wurden ebenfalls beschädigt. Kurze Zeit später brannte auch vor dem Schützenhaus in Hard ein Pkw. Auch in diesem Fall brannte das Auto völlig aus, das Feuer griff auf das Gebäude der Schützengilde über.

LPD

Zusammenhang nicht ausgeschlossen

In beiden Fällen verhinderte ein Eingreifen der Feuerwehr Schlimmeres. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Unklar ist, wie die unbekannten Täter vorgegangen sind. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe sowie des Mangels an Spuren in beiden Fällen kann ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

LPD

Im Einsatz waren die Feuerwehren Höchst und Hard mit jeweils vier Fahrzeugen und 21 bzw. 18 Personen. Die Polizei bittet um Hinweise unter den Telefonnummern 059 133 8125 (Hard) und 059 133 8127 (Höchst).