Land ehrt Bürger für ihr Engagement

Anlässlich des Josefitages hat das Land verdiente Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet. Insgesamt hat Landeshauptmann Wallner (ÖVP) zwölf Personen geehrt - darunter die Äbtissin von Mariastern-Gwiggen und zwei Polizisten, die ein Kind gerettet haben.

Traditionell werden in Vorarlberg zum Josefitag, dem Tag des Landespatrons, verdiente Persönlichkeiten mit Landes- und Bundesauszeichnungen gewürdigt. Landeshauptmann Markus Wallner sagte beim Festakt am Freitag, er freue sich mit den Ausgezeichneten, „die sich über das normale Maß hinaus für das Gemeinwesen und ein gesellschaftliches Miteinander eingesetzt haben“. Wallner dankte auch den Angehörigen, denn außerdordentliches Engagement sei immer auch mit viel Zeitaufwand verbunden.

Landes- und Bundesauszeichnungen

Bei den Landesauszeichnungen erhielten die Äbtissin Hildegard Brem sowie die beiden amtierenden Bürgermeister Rainer Duelli (Übersaxen) und Helmut Lampert (Göfis) das Silberne Ehrenzeichen – die zweithöchste Auszeichnung, die das Land Vorarlberg zu vergeben hat.

Große Verdienstzeichen des Landes sind von Landeshauptmann Wallner an Renate Breuß aus Rankweil und Barbara Kofler aus Feldkirch überreicht worden. Mit Verdienstzeichen wurden Walter Eberle aus Wolfurt und Norbert Mathis aus Dornbirn geehrt. An die beiden Polizeibeamten Bernhard Martin aus Bregenz und Markus Süß aus Koblach ging jeweils eine Vorarlberger Rettungsmedaille.

Bundesauszeichnungen in Form von Berufstiteln haben die Ärzte Ingo Längle aus Bregenz („Obermedizinalrat“) und Matthias Tielsch aus Feldkirch („Medizinalrat“) sowie Gerhard Josef Wimmersberger aus Hard („Technischer Rat“) erhalten.

Silbernes Ehrenzeichen für Äbtissin

Hildegard Brem, Äbtissin der Zisterzienserinnenabtei Mariastern-Gwiggen in Hohenweiler, trat nach ihrer Promotion im Jahr 1977 in die klösterliche Gemeinschaft ein. Seit 2005, also bereits mehr als zehn Jahre, steht sie dem Kloster vor. In dieser Zeit wurden wichtige Bauprojekte umgesetzt.

ORF

Im Jahr 2010 konnte der Klosterladen eröffnet werden, wo selbst produzierte Produkte des Klosters, aber auch anderer Klöster zu erwerben sind. Brem, die mit ihrer weltoffenen Führung zu einer Öffnung des Klosters und einem besseren Verständnis des klösterlichen Lebens beigetragen habe, betätigt sich zudem als Autorin.

Ehrung für den Bürgermeister von Übersaxen

Rainer Duelli steht der Gemeinde Übersaxen seit 25 Jahren als Bürgermeister vor. In dieser Zeit habe er viele wichtige Projekte angestoßen und umgesetzt. Dazu gehöre etwa der konsequente Ausbau der Wasserversorgung mit der Erweiterung der Kanalisation in die Parzellen, heißt es zur Begründung. Mit Blick auf die kommenden Generationen ließ Duelli auch neue Quellen erschließen.

Großen Weitblick in Sachen Dorfentwicklung habe das Gemeindeoberhaupt mit dem Bau des „Dorfhauses“ an den Tag gelegt. Besondere Schwerpunkte habe Duelli außerdem in den Bereichen Nahversorgung und Infrastruktur gesetzt. Ergänzend dazu wurde der öffentliche Personennahverkehr stark ausgebaut.

Seit mehr als 25 Jahren an Gemeindespitze

Seit mehr als 25 Jahren steuert Helmut Lampert die Entwicklung der Gemeinde Göfis. Der Blick zurück zeige eine sehr positive Bilanz, heißt es. Zu den wichtigsten Erfolgen Lamperts gehören demnach die Zentrumsgestaltung mit dem Ankauf, der Sanierung und dem Ausbau des Konsumgebäudes mit einem Gastlokal, die Einrichtung der bugo Bücherei, die Revitalisierung des Vereinshauses, die Umsetzung eines sozialen Wohnbauprojektes, der Ausbau der Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen, diverse Straßen-, Kanal- und Wasserbauprojekte, die Errichtung eines neuen Fußballplatzes und der Beitritt in die Gruppe der e5-Gemeinden.

Große Verdienstzeichen des Landes

Die promovierte Kunsthistorikerin Renate Breuß hat den Werkraum Bregenzerwald insgesamt 16 Jahre begleitet, acht Jahre als Geschäftsführerin. Neben ihrer Arbeit an der Spitze der Kultureinrichtung mit internationaler Strahlkraft lehrte sie an der Fachhochschule Vorarlberg im Studiengang Mediengestaltung Designtheorie und Designgeschichte. Zudem organisierte sie Seminare und Vorträge zum Thema Kochen, Kunst und Handwerk mit zahlreichen Veröffentlichungen.

Die Feldkircherin Barbara Kofler gehörte 1977 jener Gruppe engagierter Menschen an, die in Innsbruck den ersten, damals noch „Dritte-Welt-Laden“ in Österreich eröffnet hat. Die Jahrzehnte danach hat sich Kofler aktiv in den Aufbau einer österreichweiten Struktur eingebracht. In Vorarlberg wurde der erste Weltladen 1980 eröffnet. 1987 ist Kofler zur Geschäftsführerin der ARGE Weltläden bestellt worden. Heute gibt es 90 Weltläden und ein Weltcafé in Österreich.

Verdienstzeichen des Landes

Der Wolfurter Unternehmer Walter Eberle ist seit 1995 in der Wirtschaftskammer Vorarlberg engagiert. Er war Landesinnungsmeister der Vorarlberger Bodenleger und Raumausstatter (2001 bis 2010) und stellvertretender Bundesinnungsmeister (2003 bis 2010). Seit 2005 ist Eberle Ausbildungsbeauftragter für die Branche. 2010 wurde von ihm die erste Handwerkerschule im Bodenseeraum initiiert. Eberle ist zudem Obmann der Wirtschaftsregion Hofsteig.

Seit fast 25 Jahren ist Norbert Mathis ehrenamtlich bei der Caritas Vorarlberg tätig. Im Rahmen der Auslandshilfe setzt er sich bis zum heutigen Tag tatkräftig für Menschen in ärmeren Regionen ein. Am Engagement hätten auch einige schwere Erkrankungen nichts geändert, mit denen Mathis in den zurückliegenden Jahren zu kämpfen hatte. Mit den Projekten und Programmen, die er mitbetreut hat, konnte unter anderem Menschen in Bulgarien, Rumänien, Mosambik oder Armenien geholfen werden.

Neunjährige gerettet: Polizisten ausgezeichnet

Die Polizeibeamten Bernhard Martin und Markus Süß haben unter Einsatz des eigenen Lebens ein neunjähriges Mädchen retten können, das einen zugefrorenen Badesee in Höchst betreten hat und danach eingebrochen ist. „Für den Mut und die Entschlossenheit, die Sie an den Tag gelegt habe, bedanke ich mich bei Ihnen beiden im Namen des Landes ganz herzlich“, sagte der Landeshauptmann bei der Überreichung der Rettungsmedaillen.