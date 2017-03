Vogelgrippe: Nachbarländer beenden Stallpflicht

Die Regierungen von Liechtenstein und der Schweiz heben die Maßnahmen gegen die Vogelgrippe vorzeitig auf. Auch Bayern hat die Stallpflicht gelockert. Die Vorarlberger Landesregierung hofft auf eine Aufhebung in den nächsten Tagen.

Nach dem Abzug der Wildvögel aus den Winterquartieren in der Gegend seien die Geflügelbestände nicht mehr besonders bedroht, so die liechtensteinische Regierung. Aus Gründen des Tierschutzes werde den Tierhaltern nun ab Samstag wieder die Haltung des Geflügels im Freien ermöglicht. Die Maßnahmen hätten eigentlich bis Ende März gegolten. Die vorzeitige Aufhebung der Verordnung erfolge in Anlehnung an die Schweiz, heißt es in Liechtenstein.

An Schweiz orientiert

In der Schweiz hatte die Regierung am Vormittag bekannt gegeben, dass die Maßnahmen beendet werden. Die Ansteckungsgefahr für Hausgeflügel sei gesunken, die Zahl der von der Vogelgrippe betroffenen Zugvögel sei in Europa stark zurückgegangen, teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) mit. Bis heute ist in der Schweiz - anders als in vielen anderen betroffenen Ländern - kein Hausgeflügel an dem Virus verendet.

Bayern lockert Stallpflicht

Auch Bayern hat die Stallpflicht für Geflügel gelockert. Weil die Zahl an Nachweisen der Vogelgrippe zurückgeht, dürfen viele Hühner, Gänse und Enten wieder ins Freie. „Ab sofort gibt es nur noch eine örtlich begrenzte Aufstallungspflicht bei neuen Nachweisen der Geflügelpest“, teilte das bayerische Umweltministerium am Donnerstag mit.

Märkte und Ausstellungen seien wieder möglich, zudem dürften Eier wieder als Freilandeier vermarktet werden. Die erhöhten Biosicherheitsmaßnahmen - unter anderem Hygieneregeln - auch in Kleinbetrieben gelten aber weiterhin. In den vergangenen Monaten wurden in Deutschland über 1.000 Fälle der Geflügelpest bei Wildvögeln und über 80 Fälle bei Hausgeflügel bestätigt.

Vorarlberg: Schwärzler hofft auf baldiges Ende

In Österreich gilt seit 10. Jänner eine Stallpflicht für Geflügel. Laut dem Vorarlberger Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP) ist die Regelung noch nicht aufgehoben. Nach einem Gespräch mit dem Bundesministerium hoffe er jedoch, dass die Stallpflicht zumindest in den Vorarlberg in den kommenden Tagen aufgehoben werden könne. Hierzulande habe es seit November keinen Fall mehr gegeben.

Als die Vogelgrippe im November am Bodensee auftrat, war in Vorarlberg zunächst eine regionale Stallpflicht verhängt worden, die dann aber wieder teilweise gelockert wurde - bis die österreichweite Regelung galt. Ein Vorarlberger Betrieb wurde schwer getroffen, der ganze Bestand musste getötet werden.

