Katzenmayer hält am Bettelverbot in Bludenz fest

Der Bludenzer Bürgermeister Josef Katzenmayer (ÖVP) hält am Bettelverbot in der Stadt fest. Die Bettler würden die Passanten am Sonntag bis zur Kirche verfolgen, das sei unzumutbar, sagt Katzenmayer gegenüber dem ORF Vorarlberg.

Nach der Teilaufhebung des Bettelverbots in Bregenz durch den Verfassungsgerichtshof steht jetzt das Bludenzer Verbot auf dem Prüfstand. Es gebe bereits ein Prüfverfahren des Höchstgerichts, so Landesvolksanwalt Florian Bachmayr-Heyda. Er sei sicher, dass das Bludenzer Verbot aufgehoben wird - mehr dazu in „Bludenzer Bettelverbot nicht haltbar“.

„Selber vor Ort ein Bild von der Lage machen“

Die Bettler in Bludenz würden sehr aggressiv gegen die Passanten vorgehen, so der Bludenzer Bürgermeister Katzenmayer. Die Passanten würden etwa am Sonntag beim Kirchgang bis zur Kirche begleitet und angebettelt werden, dann würden die Bettler warten, bis die Kirche wieder fertig sei und die Leute herauskommen. Auch bei diversen Veranstaltungen sei das der Fall.

Er lade die zuständigen Herren vom Verfassungsgerichtshof ein, sich selber vor Ort ein Bild über die Lage zu machen, so Katzenmayer.

