Hilfe für verfolgte Christen im Irak und Syrien

Die römisch-katholische Kirche Österreichs will verfolgte Christen in Syrien und im Irak stärker unterstützen. Dieser Beschluss wurde am Donnerstag bei der Bischofskonferenz in der Vorarlberger Propstei St. Gerold gefasst.

Die Solidarität soll sich auf drei Ebenen zeigen, sagt der Feldkircher Diözesanbischof Benno Elbs gegenüber dem ORF Vorarlberg. Das wären Besuche von Bischöfen in christlichen Gemeinden in Kriegsgebieten, die Aufforderung an EU-Regierungen zur Unterstützung der Verfolgten und die Ausarbeitung und Finanzierung von Wiederaufbauprojekten.

Link: