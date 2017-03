Messerstecherei unter Kindern: Auslöser geklärt

Nach der tätlichen Auseinandersetzung unter Kindern und Jugendlichen in Hard am Wochenende ist nun der Auslöser für die Tat bekannt. Die Zwölf- bis 15-Jährigen gaben Kränkungen in ihrer Ehre als Grund an. Ein Zwölfjähriger hatte einen anderen mit einem Messer verletzt.

Da der Großteil der involvierten Jugendlichen, allesamt mit migrantischem Hintergrund, strafunmündig ist, wird die Jugendwohlfahrt nun auch die Familienverhältnisse prüfen.

Am Wochenende hat ein Zwölfjähriger einem Gleichaltrigen bei einer Auseinandersetzung mit einem Leatherman-Messer in die Hand gestochen - mehr dazu in Zwölfjähriger stach Buben in die Hand.