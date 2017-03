Wasserrohrbruch: Mehrere Wohungen beschädigt

In einem Hochhaus in Feldkirch sind bei einem Wasserrohrbruch am Mittwoch mehrere Wohnungen stark beschädigt worden. Ausgangspunkt war die Wohnung einer 79-Jährigen. Zuerst konnte auch ein Unfall der Pensionistion nicht ausgeschlossen werden.

Ein Nachbar bemerkte das aus der Wohnung rinnende Wasser und alarmierte die Einsatzkräfte. Da die 79-jährige Bewohnerin telefonisch nicht erreicht werden konnte, wurde zunächst ein Unfall nicht ausgeschlossen.

Mehr als zehn Zentimeter Wasser in Wohnung

Die Polizei brach die Wohnungstür auf und drehte den Hauptwasserhahn ab. Durch den Wasserrohrbruch in der Nähe der Badewanne stand die Wohnung bereits mehr als zehn Zentimeter unter Wasser. Das Wasser hatte bereits auch andere Wohnungen beschädigt.

Zwei Bewohner des Hochhauses mussten in Notunterkünften der Stadt untergebracht werden. Die 79-Jährige kam bei Verwandten unter. Wie hoch der Sachschaden durch den Wasserrohrbruch ist, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

