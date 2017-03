183.000 Katholiken zur Wahl aufgerufen

Am Sonntag, 19. März, finden die Pfarrgemeinderatswahlen statt. In Vorarlberg sind rund 183.000 Katholiken der Diözese Feldkirch wahlberechtigt. In den 119 Pfarren gibt es über 1.000 Pfarrgemeinderäte.

Pfarrgemeinderäte seine Ausdruck einer vielfältigen, bunten, sozialen und menschlich engagierten Kirche in den Dörfern und Städten unseres Landes, so Bischof Benno Elbs. Sie würden sich für Kinder und Jugendliche, für Familien und ältere Menschen, für Mission und Entwicklung einsetzen.

Wahlberechtigt sind alle Katholiken, die bis zum 1. Jänner 2017 das 16. Lebensjahr vollendet und in der Pfarrgemeinde ihren Hauptwohnsitz haben. Mit dem neu eingeführten Familienwahlrecht können Eltern für ihre Kinder eine zusätzliche Stimme abgeben.

