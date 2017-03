Bettelverbot: Bürgermeister Linhart zufrieden

Das Bettelverbot in Bregenz ist vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) teilweise aufgehoben worden. Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) ist mit dieser Entscheidung zufrieden. Wichtig sei das Verbot während der Marktzeiten.

Der VfGH hat das Bettelverbot in Bregenz teilweise aufgehoben. Zwar bleibt das Verbot des „stillen Bettelns“ zulässig - es muss allerdings zeitlich und räumlich genau eingegrenzt werden. Das Verbot des „stillen Bettelns“ während Märkten sei zulässig, befanden die Verfassungsrichter - mehr dazu in VfGH hob Bettelverbot in Bregenz teilweise auf.

Der Bregenzer Bürgermeister Linhart ist mit dem Spruch des VfGH recht zufrieden. Die Stadt habe gerade auf den Märkten das größte Problem mit den Bettlern, sagt er gegenüber dem ORF Vorarlberg. Mit dem Richterspruch sei der Großteil des verfolgten Zieles erreicht worden.