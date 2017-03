Zweijähriger beim Spielen angefahren - verletzt

Ein zweijähriger Bub ist am Mittwochnachmittag in Begrenz beim Spielen von einem Pkw angefahren worden. Das Kind erlitt Prellungen am ganzen Körper und Abschürfungen an der Stirn.

Ein 52-jähriger Pkw-Lenker fuhr gegen 15.00 Uhr mit 25 bis 30 km/h auf der Gemeindestraße „In der Braike“ in Bregenz. Auf Höhe einer Wohnhausanlage rannte ein zweijähriger Bub während des Spielens auf die Gemeindestraße. Es kam zur Kollision. Der 52-jährige Lenker hörte zunächst nur einen dumpfen Knall. Als er anhielt und ausstieg, fand er den verletzten Buben. Der Mann verständigte umgehend die Einsatzkräfte.

Die Aufsicht über den Buben war kurz zuvor vom Vater auf eine Nachbarin übertragen worden. Der Bericht der Polizei wurde zur strafrechtlichen Überprüfung im Hinblick auf eine Verletzung der Aufsichtspflicht der Staatsanwaltschaft Feldkirch und der Bezirkshauptmannschaft Bregenz vorgelegt.