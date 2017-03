Fix: Gorbach-Beschwerde abgewiesen

Das Verwirrspiel um die Verfassungsgerichtshof-Entscheidung zu den Pensionsansprüchen von Ex-Vizekanzler Hubert Gorbach hat ein Ende: Am Mittwoch bestätigte das Höchstgericht, das Gorbachs Beschwerde abgewiesen wurde.

Schon am Dienstag hatten die „Vorarlberger Nachrichten“ berichtet, dass der Vorarlberger mit seiner Beschwerde vor dem Verfassungsgerichtshof abgeblitzt sei. Bestätigt wurde die Meldung allerdings von keiner Stelle. Vom VfGH hieß es, es handle sich um ein laufendes Verfahren. Gorbach selbst gab an, keine Kenntnis von der Entscheidung zu haben.

Am Mittwoch bestätigte der VfGH in einer Aussendung, dass die Verfassungsrichter eine Behandlung der Beschwerde am 8. März abgelehnt haben. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass keine verfassungsrechtlichen Überlegungen anzustellen seien bzw. eine Gesetzes- oder Verfassungsverletzung wenig wahrscheinlich sei. Die Beschwerde habe deshalb „keine hinreichende Aussicht auf Erfolg“. Am Mittwoch wurde die Entscheidung laut VfGH zugestellt.

Beschwerde gegen Anhebung des Pensionsalters

Der ehemalige FPÖ- und BZÖ-Politiker hatte in seiner Beschwerde die Anhebung des Pensionsalters von 56,5 auf 62 bzw. 65 Jahre im Vorarlberger Bezügegesetz 2010 als verfassungswidrig angesehen. Gorbach, der Ende Juli 2016 60 Jahre alt wurde, war mit seinem Ansinnen zuvor beim Land und dem Landesverwaltungsgericht abgeblitzt.

11.000 Euro Monatsbruttopension

Das Land hatte die rückwirkende Auszahlung seiner Pensionsansprüche (bis Februar 2013) mit dem Hinweis abgewiesen, dass der ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreter Gorbach „wie jeder andere erst im Alter von 65 Jahren pensionsberechtigt“ sei. Darüber hinaus bezifferte das Land Vorarlberg die Höhe von Gorbachs Monatsbruttopension mit knapp 11.000 Euro.

Landesverwaltungsgericht wies Beschwerde ab

Diese Haltung nahm im September 2016 auch das Landesverwaltungsgericht ein und wies die Beschwerde ab. Die Anhebung des Pensionsalters stelle keinen Entzug und keine Kürzung von Pensionsansprüchen dar, betonte das Gericht in einer Stellungnahme. Es sei mit der Gesetzesänderung lediglich der „atypisch frühe Beginn“ beseitigt worden. Damit seien die pensionsrechtlichen Regeln für Landespolitiker an jene von Bundespolitikern angepasst und Politikerprivilegien abgebaut worden, hieß es.

Ex-Vizekanzler Gorbach hatte zuvor die Änderung des Landesbezügegesetzes aus 2010 als einen „massiven Eingriff in wohlerworbene Rechte“ kritisiert. In einer Erklärung seines Anwalts sprach er von einem Verstoß gegen die Verfassung.

Vizekanzler unter Wolfgang Schüssel

Gorbach war unter Kanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) von 2003 bis 2007 Infrastrukturminister und Vizekanzler. Vor seinem politischen Höhenflug war er von 1999 bis 2003 Landesstatthalter in Vorarlberg. Nach seiner Karriere in Wien zog er sich aus der Politik zurück und gründete in Frastanz ein Consulting-Büro.