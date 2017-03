ÖVP und FPÖ gegen Doppelstaatsbürgerschaften

Im Zuge der Diskussionen um türkische Wahlveranstaltungen in Vorarlberg spricht sich Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP) deutlich gegen illegale Doppelstaatsbürgerschaften aus. Andere Parteien schließen sich an.

Erfährt das Land von einer illegalen Doppelstaatsbürgerschaft, so wird laut Schwärzler die österreichische Staatsbürgerschaft umgegend aberkannt. Nötig dafür seien Hinweise aus der Bevölkerung und aus dem türkischen Konsulat. FPÖ-Bundespartei-Obmann Heinz-Christian Strache hatte am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ strengere Kontrollen von Doppelstaatsbürgerschaften gefordert - mehr dazu in Doppelstaatsbürger strenger kontrollieren

Bösch kritisiert „lasches“ Vorgehen

FPÖ-Landesparteiobmann Reinhard Bösch wertet das Vorgehen der Vorarlberger Landesregierung bei rechtswidrigen Doppelstaatsbürgerschaften als „lasch“. Wenn ÖVP-Integrationslandesrat Schwärzler von lediglich acht Fällen in den letzten fünf Jahren spreche, in denen Personen die österreichische Staatsbürgerschaft aberkannt worden sei, dann sei das kein Beleg für das Nichtvorhandensein des Problems. Vielmehr beweise das mangelnde Kontrolle, so Bösch.

Die FPÖ richtet auch eine Anfrage an Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Schwärzler, in der sie nach der Zahl der Einbürgerungen und der abgelehnten Staatsbürgerschaftsanträge in den vergangenen zehn Jahren fragt.