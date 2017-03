Tambosi inszeniert „To the Lighthouse“

Im sechsten Opernatelier der Bregenzer Festspiele, das Dienstagabend im Vorfeld der Uraufführung der Kammeroper „To the Lighthouse“ im Kunsthaus stattfand, präsentierte die Festspielleitung den neuen Regisseur Olivier Tambosi.

Olivier Tambosi ist kurzfristig für den im Jänner verstorbenen Autor und Librettisten Ernst Marianne Binder eingesprungen. Wie Festspielintendantin Elisabeth Sobotka am Dienstag bestätigte, wird die Regiearbeit nun von Tambosi weitergeführt. Binder hatte im Vorjahr die Erstaufführung der Oper „Hamlet“ von Franco Faccio inszeniert. Der bekannte Künstler war im Alter von 64 Jahren in Graz verstorben. Er hätte im Sommer die Uraufführung von Zesses Seglias Oper „To the Lighthouse“ inszenieren sollen.