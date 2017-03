Feldvesuch: Intelligente Strommessgeräte

Bis Ende des Jahres sollen in Vorarlberg die ersten 1.000 Stück der intelligenten Strommessgeräte ausgegeben werden. Nach Angaben des Vorarlberger Energienetzes werden derzeit in einem Feldversuch 50 digitale Stromzähler getestet.

Bis zum Jahr 2020 sollen in Europa flächendeckend elektronische Strommessgeräte in den Haushalten eingeführt werden. In Vorarlberg laufen derzeit umfangreiche Vorbereitungen und Abstimmungen beim Netzbetreiber. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Smart Meters, also intelligente Messgeräte, ausgegeben werden, sagt der Geschäftsführer der Vorarlberger Energienetze, Johannes Türtscher.

In einem Vkw-internen Versuch werden derzeit 50 intelligente Stromzähler getestet. Dabei werden Abläufe und Funktionen der Geräte intensiv geprüft. Parallel dazu läuft die Ausschreibung für ein qualitativ hochwertiges Messgerät. Um Synergien zu nützen, haben sich vier Netzbetreiber in Westösterreich zusammengeschlossen, für eine Stückzahl von mehr als einer Million, erklärt Türtscher. Die Genauigkeit der Messung sei kein Problem, die Netzbetreiber würden aber die zuletzt bekanntgewordenen Ungenauigkeiten genau untersuchen. Jeder Stromzähler werde vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ohnedies getestet. Offizieller Start für die neue Generation der Stromzähler ist Mitte 2018.