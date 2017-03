Lawine verschüttet Skipiste in Zürs

Eine Lawine hat am Dienstagnachmittag eine Skipiste im Skigebiet Zürs am Arlberg verlegt. Personen waren nicht gefährdet. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art am Arlberg in dieser Wintersaison.

Die rund 430 Meter lange und 100 Meter breite Lawine ging gegen 13.35 Uhr von der unteren Wildgrubenspitze ab. Die Schneemassen verdeckten die Umfahrung des ersten Steilhangs komplett. Ein Pistenretter beobachtete den Vorfall. Personen waren keine beteiligt, eine Suche wurde deshalb nicht durchgeführt. Die Umfahrungsstrecke wurde vorläufig gesperrt.

Ende Jänner hatte eine Lawine die Mohnenmähder Piste in Lech auf einer Breite von ca. 100 Metern verlegt. Auch damals musste die Piste gesperrt werden, verletzt wurde niemand.