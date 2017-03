Michael Köhlmeier erhält Adenauer-Literaturpreis

Der Vorarlberger Schriftsteller Michael Köhlmeier erhält den 25. Literaturpreis der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung. Köhlmeier folgt damit Kollegen wie Herta Müller, Arno Geiger oder Hilde Domin nach.

APA/GEORG HOCHMUTH

Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wird dem 67-Jährigen am 25. Juni in Weimar überreicht, wie der Hanser-Verlag mitteilt. „Seine Romane und Novellen stellen die Frage nach Herkunft und Wertbeständigkeit, sie orientieren sich umsichtig am Wissen unserer Zeit und bedenken zentrale Herausforderungen der Gegenwart: Migration und Gewalt“, würdigte die Jury den Autor. „Zwischen Tragödie und Idylle findet Michael Köhlmeier einen originellen Weg von poetischer Freiheit in politischer Verantwortung.“