Mit Motorsäge in Unterschenkel gesägt

Bei einem Arbeitsunfall am Montagnachmittag in Sonntag hat ein Mann Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Beim Holzsägen rutschte sein Kollege ab und sägte ihm in den linken Unterschenkel.

Die beiden Männer waren am Montagnachmittag auf einem Vorplatz in Sonntag mit Holzsägearbeiten beschäftigt, berichtet die Polizei. Einer der Männer hielt die Holzteile fest, der andere zersägte sie mit einer Motorsäge. Dabei rutschte der zweite Mann ab und erwischte seinen Kollegen am linken Unterschenkel. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.