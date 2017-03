Skifahrerin stürzte 200 Meter in die Tiefe

Eine 68-jährige Skifahrerin aus Deutschland ist am Montag in Fontanella über den Pistenrand gerutscht und dann 200 Meter in die Tiefe gestürzt. Auch ihr Begleiter stürzte mehrere Meter ab, berichtet die Polizei.

Die 68-Jährige aus Gotha fuhr zur Mittagszeit auf der schwarzen Skiroute vom Hahnenköpfle in Richtung Talstation Stafelalpe. Bei der Einmündung in einen Ziehweg kam die Frau zu Sturz, geriet über den Pistenrand und stürzte rund 200 Meter über steiles, unwegsames Gelände ab. Ihr Begleiter stieg ihr nach, stürzte dabei aber ebenfalls mehrere Meter ab.

Die Deutsche wurde vom Rettungshubschrauber Gallus 1 mittels 20-Meter-Tau gerettet. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Ihr Begleiter erlitt leichte Verletzungen.