Haller für stärkere Regulierung des Darknets

Der Mord an einem neunjährigen Kind hat vergangene Woche erschüttert. Der 19-jährige mutmaßliche Täter hat ein Video der Tat ins Darknet gestellt hat. Psychiater Reinhard Haller rät, diesen Teil des Internets zu regulieren.

Der erschütternde Kindsmord in Nordrhein-Westfalen hat auch Ermittler an ihre Grenzen gebracht und viele Fragen aufgeworfen. Psychiater Haller sagt, der 19-jährige mutmaßliche Täter habe „zweifelsohne eine kriminelle Identität angenommen“, er habe sich als Delinquent, Außenseiter, Gefürchteter gesehen.

„Und natürlich will er diese Rolle besonders dort demonstrieren, wo er seinesgleichen vermutet, und das ist im Darknet“, so Haller. Im Darknet - einer verschlüsselten Form des Internets, in der man sich anonym bewegen kann - habe er versucht, „sozusagen seine Einmaligkeit als Verbrecher rüberzubringen“.

Gefahr der Nachahmung gegeben

Auch deswegen ist der Experte der Meinung, dass das Darknet stärker reguliert werden müsste - es dürfe dort kein rechtsfreier Raum entstehen. „Das würde nämlich die Kriminalität in einem gewaltigen Ausmaß anheizen“, sagt Haller. „Man muss also doch nach Möglichkeiten suchen, dass auch dort unser Gesetz gilt.“ Die Gefahr, dass Taten wie der Kindsmord in Deutschland nachgeahmt werden, sei extrem groß.