Hilfe für Diabetiker, Depressive und Transsexuelle

Die ARGE Selbsthilfegruppe bekommt in Bludenz eine neue Niederlassung. Noch im März soll es eine Bewegungsgruppe für aktive Diabetiker geben. Aber auch Selbsthilfegruppen für Depressive und Transsexuelle sind geplant.

Die Vorarlberger Selbsthilfegruppen sind in einer Arbeitsgemeinschaft organisiert, Treffpunktmöglichkeiten gibt es bereits in Dornbirn und Bregenz. Nun soll zuerst Bludenz und dann Feldkirch dazukommen.

Am 21. März geht es für die ARGE Selbsthilfe in Bludenz los: Dann trifft sich dort die erste Gruppe. Es ist eine Bewegungsgruppe der aktiven Diabetiker. Die meisten Anfragen gibt es nach ARGE-Geschäftsführer Nikolas Burtscher von Menschen mit Depressionen. Auch für sie wird es in Bludenz eine Gruppe geben. Zudem ist eine Selbsthilfegruppe zum Thema Transsexualität geplant, auch dafür gebe es großes Interesse im Raum Bludenz.

Die ARGE befindet sich aber auch im Aufbau einer weiteren Stelle in Feldkirch. Dafür wird ein Mitarbeiter eingestellt. Ziel ist eine enge Kooperation mit dem Krankenhaus. Derzeit laufen laut Burtscher Gespräche mit der Krankenhausbetriebsgesellschaft und mit Primaren - etwa mit Primaren der Urologie, der Internen Medizin und der Onkologie. Entstehen soll die Feldkircher Stelle in den nächsten drei Jahren.

