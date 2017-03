Referendum treibt Keil in türkische Community

Das bevorstehende Referendum über eine Verfassungsänderung in der Türkei führt in Vorarlberg zu Konflikten unter Türken. Das Konfliktpotential sei bedenklich, sagte Adnan Dincer, Obmann der Migranten-Partei NBZ. Er hofft, dass es sich nicht demnächst auf der Straße entlädt.

Das bevorstehende Referendum über eine Verfassungsänderung in der Türkei treibt einen Keil in die Vorarlberger türkische Gemeinde. Hätten sich hierzulande Befürworter des türkischen Präsidenten und Anhänger der Opposition bisher noch gegenseitig akzeptiert, so träten heute Streitigkeiten offen zutage, erklärt Dincer.

Türkische Wahlkampf-Veranstaltung untersagt

In der Gemeinde Hörbranz wurde am vergangenen Freitag eine türkische Wahlkampf-Veranstaltung untersagt. Der ehemalige türkische Energieminister Taner Yildiz wollte dort auftreten. Die Veranstaltung wurde dann vom Bürgermeister untersagt - mehr dazu in Türkische Wahlkampfveranstaltung untersagt (vorarlbeg.ORF.at; 10.3.2017).

