Ehepaar kollidiert auf Skiern - Frau verletzt

In Lech ist am Sonntagmittag ein Ehepaar auf Skiern frontal zusammengeprallt. Die Frau wurde schwer am Oberschenkel verletzt, der Mann blieb unverletzt.

Die beiden fuhren auf der Abfahrt Madloch-Zug in langen Schwüngen talwärts. Dabei stießen sie frontal zusammen und stürzten beide. Die Ehefrau erlitt schwere Verletzungen am Oberschenkel und wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber Gallus 1 ins LKH Bludenz geflogen, wo sie sofort operiert wurde. Der Ehemann blieb unverletzt.