Bischöfe tagen in Vorarlberg

Am Montag beginnt in der Propstei St. Gerold die Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz. Nach exakt 15 Jahren tagen die österreichischen Bischöfe wieder in Vorarlberg. Erstmals ist Diözesanbischof Benno Elbs Gastgeber.

Bei ihren Vollversammlungen sprechen die Bischöfe über aktuelle Themen in Kirche und Gesellschaft. In der Propstei St. Gerold wollen sie unter anderem auch das Integrationsgesetz unter die Lupe nehmen.

Außerdem stehen auf der Tagesordnung der Bischöfe auch noch die Nacharbeit zum päpstlichen Familiendokument „Amoris laetitia“ sowie die Bischofs-Synode im kommenden Jahr, die unter dem Titel „Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsentscheidung“ stattfinden wird. Und auch mit der Frage der Zukunft der kontemplativen Orden werden sich die Bischöfe in St. Gerold auseinandersetzen.

Liturgischer Höhepunkt wird zum Ende der Vollversammlung der Bischofskonferenz am Mittwoch um 18.00 Uhr ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche Nüziders sein. Kardinal Christoph Schönborn wird die Messe leiten. Alle Gläubigen sind dazu eingeladen.