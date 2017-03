Lawinenabgang: Skifahrer mit Tau geborgen

An der Höferspitze in Mittelberg haben am Sonntag vier Tourengeher eine Lawine ausgelöst. Einer von ihnen wurde einige Meter mitgerissen. Verletzt wurde niemand, die Männer mussten per Tau aus dem unbefahrbaren Gelände gerettet werden.

Die Lawine wurde gegen 10.50 Uhr im freien Skiraum an der Höferspitze ausgelöst. Vier Männer aus Deutschland, zwischen 21 und 69 Jahre alt, stiegen in zwei voneinander unabhängigen Gruppen von Mittelberg nordseitig auf die Höferspitze auf. Zwischen den beiden Gruppen lag ein Abstand von etwa 50 Metern. Während ihres Aufstiegs brachen zwei Schneewechten und lösten eine Lawine aus.

Ein Mann wurde erfasst und etwa sechs Meter weit mitgerissen, jedoch nicht verschüttet. Alle vier Tourengeher blieben unverletzt, sie wurden mittels Bergetau mit dem Polizeihelikopter aus dem unbefahrbaren Gelände geborgen. Die Männer konnten dann anschließend selbständig ins Tal abfahren.