Unbekannte zünden Moped an

In der Nacht auf Freitag haben unbekannte Täter in Ludesch ein Moped in Brand gesetzt. Das Moped war frei zugänglich auf einem Parkplatz abgestellt.

Das Moped wurde gegen 2.00 Uhr angezündet. Wie die Täter dabei vorgingen, ist noch nicht geklärt. Gefahr für angrenzende Gebäude estand nicht, verletzt wurde niemand. Der Brand wurde von der Feuerwehr Ludesch gelöscht.