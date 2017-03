Zu betrunken zum Liftfahren: Skifahrer randaliert

In Brand hat es am Samstagmittag Probleme mit einem schwer alkoholisierten Skifahrer gegeben. Weil er zu betrunken war, in den Skilift zu steigen, wurde er zum Verlassen des Lifts aufgefordert. Daraufhin begann er zu randalieren, auch gegen die Polizei.

Der 22-jährige Deutsche wollte gegen 12.15 Uhr mit einem Sessellift in Brand fahren. Es gelang ihm aber nicht, auf dem Sessel Platz zu nehmen, weil er so betrunken war. Als ihn ein Liftbediensteter aufforderte, den Liftbereich zu verlassen, wurde der Skifahrer handgreiflich. Er konnte schließlich von mehreren Personen am Boden fixiert werden.

Auch als die Polizei eintraf, beruhigte sich der junge Mann immer noch nicht und versuchte weiter, andere zu treten. Er wurde schließlich festgenommen und mit der Gondelbahn ins Tal gebracht. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte und vernommen werden konnte, wurde er auf freien Fuß gesetzt. Ein Alkoholtest ergab 1,5 Promille.