Streit: Bursch mit Messer in Hand gestochen

In Hard ist am Samstagnachmittag ein Streit unter einer Gruppe Jugendlicher eskaliert. Ein Bursche stach einem anderen mit einem Messer in die Hand.

Nach ersten Angaben der Polizei waren rund zehn Jugendliche in Streit geraten. Im Laufe der Auseinandersetzung zückte ein Jugendlicher einen Leatherman und stach einem seiner Kontrahenten damit in die Hand. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen und Einvernahmen laufen.