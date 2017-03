Demonstration gegen Abholzung

In Lochau-Tannenbach bei Bregenz haben am Samstag knapp 40 Demonstranten gegen Abholzungen am Klausberg protestiert. Sie forderten einen sorgsamen Umgang mit dem Wald.

Für einige wenige Häuser seien viel zu viele Bäume gefällt und ein zu großer Weg gebaut worden, sagt Simone Tragesser vom Aktionsbüdnis „Es Reicht!“. Das Bündnis fordert die Renaturierung und einen sorgsamen Umgang mit dem Wald. Für die Waldbesitzer geht es laut eigenen Angaben um die Sicherheit - der Wald müsse dringend verjüngt werden.