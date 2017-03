Frau mit Stock geschlagen: Verdächtiger in U-Haft

Der Mann, der am Freitag eine Frau bei einem Spaziergang in Klaus krankenhausreif geschlagen haben soll, sitzt in U-Haft. Nach wie vor gibt es laut Polizei keine Anhaltspunkte zum Tatmotiv. Das Opfer sei jedoch entgegen ersten Berichten nicht die Ehefrau des Verdächtigen.

Der 51-jährige Mann machte gegenüber der Polizei keine Angaben zu dem Vorfall, er schweige beharrlich. Das Tatmotiv ist deshalb derzeit noch unklar.

Klar ist mittlerweile jedoch, dass es sich beim 36-jährigen Opfer nicht um die Ehefrau des Täters handelt, so die Polizei. Der türkischstämmige Mann ist verheiratet. In welcher Beziehung Täter und Opfer jedoch stehen, ist derzeit unbekannt.

ORF

Opfer konnte noch nicht befragt werden

Das Opfer, eine 36-jährige Frau aus Syrien, konnte bisher von der Polizei noch nicht einvernommen werden. Sie erlitt Knochenbrüche und liegt immer noch im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung gegen den Mann, er wurde bereits in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert und sitzt in Untersuchungshaft.

Der 51-Jährige hatte die Frau beim Spazieren am Damm des Klausbaches in Klaus mit einem Holzprügel krankenhausreif geschlagen. Ersten Angaben zufolge war das Opfer die Ehefrau des Mannes. Mehr dazu in Ehefrau mit Holzstock krankenhausreif geprügelt.