Aus zwei Autohäusern je ein Auto gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag aus zwei Vorarlberger Autohäusern in Nüziders und Bürs jeweils einen Pkw gestohlen. Laut Polizei könnten beide Male die selben Täter am Werk gewesen sein.

In beiden Fällen stiegen die Diebe in das Firmengebäude ein, entwendeten dort Fahrzeugschlüssel und fuhren jeweils mit einem auf dem Vorplatz abgestellten Wagen davon.

In Bürs wurde ein beiger Skoda Yeti mit Bludenzer Kennzeichen gestohlen, in Nüziders ein weißer VW Golf mit Feldkircher Kennzeichen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bludenz (Tel. 059 133-8100) oder dem Landeskriminalamt in Bregenz (Tel. 059 133-803333) in Verbindung zu setzen.