Gewalt in Heimen: 1,5 Mio. Euro an Opfer

Mehr als eineinhalb Millionen Euro wurden in den letzten sieben Jahren an Opfer von Gewalt in Erziehungsheimen in Vorarlberg ausbezahlt. 181 Betroffene haben davon profitiert, sagt Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch.

Immer noch melden sich Betroffene von Gewalt in Erziehungsheimen bei der Opferschutzstelle des Landes - im vergangenen Jahr waren es 19. Die Einrichtung wurde vor sieben Jahren ins Leben gerufen, seither haben sich dort knapp 300 Menschen gemeldet. Neben teils hohen Entschädigungszahlungen erhalten sie künftig auch eine zusätzliche Pension.

Zwei Drittel davon waren im Erziehungsheim Jagdberg untergebracht.

Anspruch auf Rente: Neues Gesetz ab Juli

Ab ersten Juli tritt nun das sogenannte Heimopferrentengesetz in Kraft. Betroffene haben demnach künftig auch Anspruch auf eine zusätzliche monatliche Rente in Höhe von 300 Euro als Entschädigung. Anlaufstelle für Informationen ist die Kinder- und Jugendanwaltschaft.