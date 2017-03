Hilti-Gruppe verzeichnet Rekordgewinn

Der Liechtensteiner Baugerätekonzern Hilti mit Stammsitz in Schaan hat im vergangenen Jahr die Gewinnzahlen auf neue Höchstwerte gesteigert: Der Reingewinn kletterte um 17 Prozent auf 449 Millionen Euro.

Der Betriebsgewinn erreichte mit mehr als 530 Millionen Euro ein Plus von 10 Prozent, wie Hilti am Freitag mitteilte.

Bereits im Jänner hatten die Liechtensteiner einen Jahresumsatz von knapp 4,3 Milliarden Euro (+5,7 Prozent) gemeldet. Bereinigt um den Effekt durch den Verkauf des US-Solarunternehmens Unirac nahm der Umsatz sogar um 7,1 Prozent zu. Vor allem in Nordamerika und Europa verlief das Geschäft stark. Zudem hat der Konzern erstmals über eine Milliarde Umsatz über Online-Kanäle erzielt.

Umsatzrückgang in Lateinamerika

Man habe die Ziele im abgelaufenen Geschäftsjahr vollumfänglich erreicht, so Vorstand Christoph Loos. Das Geschäft sei überall gut gelaufen, vor allem in Nordamerika und Europa, aber auch in Osteuropa, im Mittleren Osten Afrika und Asien. Einen leichten Umsatzrückgang gab es in Lateinamerika. Grund dafür ist die Wirtschaftskrise in Brasilien.

Fünf Prozent mehr Mitarbeitende wurden im vergangenen Jahr beschäftigt als noch im Jahr davor, mehr als 24.000 sind es weltweit. Etwa 1.000 Vorarlberger arbeiten bei Hilti, sowohl in Schaan als auch in der Zweigniederlassung in Thüringen.