Loacker will Häusle-Mehrheit übernehmen

Loacker Recycling will bei der Häusle Group künftig das Sagen haben. Laut dem Unternehmen wird kommende Woche bei der Bundeswettbewerbsbehörde die Anmeldung zur Übernahme eingereicht.

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat dann zu prüfen, ob die Übernahme der Mehrheit genehmigt wird. Loacker hält bereits 42,06 Prozent des Unternehmens mit Hauptsitz in Lustenau. Durch die Übernahme soll der Standort Lustenau wirtschaftlich gestärkt werden und die Existenz nachhaltig gesichert werden, sagt Karl Loacker, Geschäftsführer der Loacker Recycling GmbH. Zudem sollen zusätzliche Synergien dadurch entstehen.

Zur Häusle Gruppe gehören die Häusle GmbH in Lustenau, die Häusle Schweiz AG in Rheineck und Fischer Recycling Lindau GmbH. Häusle ist Komplettanbieter in Sachen Versorgung und ist vor allem auf Deponierung, Kompostierung, Kunststoffverwertung, Bauschutt, Aufbereitung, NE-Metalle, Eisenschrott, Papier und Kanaldienstleistungen spezialisiert.

Müllskandal sorgte 2016 für Schlagzeilen

Im Vorjahr gab es rundum das Unternehmen Häusle einen regelrechten Müllskandal. 15.000 Tonnen Müll wurden illegal auf dem eigenen Areal deponiert - mehr dazu in: Müllskandal bei Häusle: „Alles aufgedeckt“ (04.11.2016, vorarlberg.ORF.at)