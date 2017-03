Rakete verletzt Großvater und Enkel

Ein 71-jähriger Feldkircher hat in seiner Werkstatt einen Feuerwerkskörper zerschlagen wollen. Dabei kam es zu einem schweren Unfall. Beim Rettunsversuch setzte sich das Unglück fort.

Beim Hantieren mit einem Feuerwerks-Körper wurden am Mittwoch in Feldkirch ein 71-jähriger Mann und dessen 26 Jahre alter Enkel verletzt. Der Pensionist hatte mit einem Hammer auf den Feuerwerks-Körper geschlagen, der entzündete sich und setzte die Kleidung des Mannes in Brand.

Der Enkel und dessen Vater wollten die Flammen löschen und die Verletzungen des Pensionisten unter der Dusche kühlen. Dabei verletzte sich der Enkel und wurde - zusammen mit seinem Großvater - ins Krankenhaus Felkdkirch gebracht.