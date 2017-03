SPÖ wirft Bauernfunktionären Ignoranz vor

Die Landwirtschaftskammer scheint die Empfehlungen des Landesrechnungshofes im Schneckentempo zu erfüllen. Diese Auffassung vertrat SPÖ-Abgeordnerter Reinhold Einwallner am Mittwoch im Landtag. Seit 15 Jahren werde die auferlegte doppelte Buchführung ignoriert.

Heftige Kritik an den Verantwortlichen in der Landwirtschaftskammer äußerte am Mittwoch Abgeordneter Reinhold Einwallner (SPÖ) im Landtag. „Wenn der Landesrechnungshof der Kammer schon im Jahr 2002 die Einführung einer doppelten Buchhaltung auferlegt hat und die bis heute nicht eingeführt ist, dann kann man nur von totaler Ignoranz sprechen“, so Einwallner im Landtag. Einwallner fordert die Kammer auf, diesbezüglich umgehend aktiv zu werden.

Kontrollen sind zu verbessern

Anlass zur Debatte gab der Bericht des Landesrechnungshofes zur Förderstruktur der heimischen Landwirtschaft. Grundsätzlich waren sich alle Parteien einig, dass mehr und bessere Kontrollen notwendig sind. In der Frage, wie schnell die Empfehlungen des Rechnungshofes umgesetzt werden sollen, gingen die Meinungen auseinander.

ÖVP-Landwirtschaftssprecher Josef Türtscher lobte den Bericht. Man werde auf den Rechnungshof hören. Fehler seien bereits bereinigt. Bei anderen Empfehlungen gebe es die Zusage der Verantwortlichen, sie kurz oder mittelfristig umzusetzen, so Türtscher.