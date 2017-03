Sonderlagebericht: Lawinengefahr steigt an

Aufgrund der intensiven Niederschläge in der Nacht rechnet der Lawinenwarndienst des Landes damit, dass die Lawinengefahr bereits in der Nacht ansteigt und von Stufe drei auf Stufe vier klettert.

Derzeit herrscht in Vorarlberg Lawinenwarnstufe drei, also erhebliche Lawinengefahr. Vor allem in Bereichen mit Regeneinfluss wird die Schneedecke zunehmend geschwächt. Es sind daher bereits in den Nachtstunden vermehrt Nassschnee- und Gleitschneelawinen in allen Expositionen zu erwarten, heißt es im Lawinenwarnbericht des Landes. Oberhalb der Waldgrenzen ist mit der Zunahme von Gefahrenstellen und einem Anstieg der Lawinengefahr zu rechnen. Spontane Schneebrettauslösungen sind vor allem in stark eingewehten Hangzonen möglich. Eine genaue Beurteilung der Lawinengefahr finden Sie hier.