Polizei überführt diebisches Duo

In Kooperation mit der deutschen Polizei konnten die Seepolizei Hard und das Landeskriminalamt Vorarlberg zwei mutmaßliche Diebe überführen. Sie werden verdächtigt, einen Bootsmotor in einem Hafen in Bregenz gestohlen zu haben.

Die beiden in Serbien wohnhaften Männer im Alter von 36 und 39 Jahren wurden am Dienstag um 4.15 Uhr beim ehemaligen Autobahngrenzübergang Kufstein-Kiefersfelden bei der Ausreise nach Bayern kontrolliert. Dabei fanden die Beamten der deutschen Bundespolizei im Kofferraum des Wagens einen Außenbordmotor der Marke Yamaha mit durchtrennten Seilzügen und durchtrennen Elektrokabeln. Zudem fanden die Polizisten das vermutliche Tatwerkzeug - ein Messer sowie eine Zange.

Bootsmotor im Hafen Fischerbach entwendet

Die Serben gaben vor, den Motor in Österreich gekauft zu haben. Aufgrund der nicht plausiblen Angaben der beiden Männer wurden sie von der deutschen Polizei in Haft genommen. Erste Ermittlungsschritte ergaben einen Bezug nach Vorarlberg.

Anhand weiterer Überprüfungen in Zusammenarbeit mit der Seepolizei Hard und dem Landeskriminalamt Vorarlberg konnte festgestellt werden, dass der Bootsmotor einige Stunden vor der Kontrolle in Bregenz im Hafen Fischerbach gestohlen worden ist. Die beiden Männer werden nach Abschluss der Ermittlungen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt werden.