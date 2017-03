Betrunkener Einbrecher schläft in Geschäft ein

Ein stark alkoholisierter 16-jähriger Asylwerber ist in Dornbirn in ein Modegeschäft eingebrochen. Dann schlief er auf einem Sofa im Verkaufsraum ein, wo ihn eine Verkäuferin am nächsten Morgen fand.

Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht zum 23. Februar, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der junge Mann durchsuchte das Modegeschäft in der Marktstraße nach Bargeld und Wertgegenständen, dann legte er sich auf ein Sofa im Verkaufsbereich. Dort fand ihn um 9.15 Uhr eine Angestellte, die das Geschäft aufsperrte, schlafend vor.

Der Einbrecher wurde von Beamten der Polizeiinspektion Dornbirn festgenommen. Das Diebesgut konnte bei ihm sichergestellt werden. Seither ermittelte die Polizei Dornbirn intensiv, ob der 16-Jährige weitere Einbrüche verübt haben könnte. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Beschuldigte wird bei der Staatsanwalt Feldkirch angezeigt.