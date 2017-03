Landtag: Frauen, Raumplanung und Hypo

Passend zum 40. Internationalen Frauentag beginnt der Landtag am Mittwoch mit einer „Aktuellen Stunde“ der Grünen: „Frauen wollen nur das eine: gleichen Lohn für gleiche Arbeit“. Auch andere Themen versprechen durchaus Spannung.

Nur in Estland sei die Einkommensdifferenz zwischen Frauen und Männern noch größer, mit einer Lohnschere von 30 Prozent sei Vorarlberg Schlusslicht der Bundesländer, erinnern die Grünen. Zentrale Forderung daher: ein branchenübergreifender Mindestlohn.

Tagesordnung wird geändert

Zu Beginn der Landtagssitzung wird der Vorsitzende des Hypo-Untersuchungsausschusses, Reinhold Einwallner (SPÖ) die Änderung der Tagesordnung beantragen: Die Hypo-Ausschussberichte sollen nicht ganz am Ende der Tagesordnung spät in der Nacht diskutiert werden, sondern am Nachmittag. Die anderen Parteien werden dem zustimmen.

Raumplanung und Hypo

Zuvor sind Änderungen des Kanal- und des Landesumlagegesetzes zu beschließen sowie mehrere Vereinbarungen mit dem Bund in den Bereichen Gesundheit und Pflege. Eine der Dringlichen Anfragen betrifft die künftige Entwicklung der Raumplanung - Stichwort: Ölz-Ansiedelung in der Landesgrünzone in Weiler.

Zum Hypo-Ausschuss nimmt der Landtag zwar nur den gemeinsamen Endbericht der Fraktionen zur Kenntnis, in der Debatte dazu werden aber auch die vier Minderheitenberichte diskutiert.