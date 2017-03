Millioneninvestition bei Erne Fittings

Der Metallverarbeiter Erne Fittings mit Sitz in Schlins will in den nächsten Jahren insgesamt 18 Millionen Euro in den Ausbau seiner Standorte im In- und Ausland investieren. Das berichtet die Wirtschaftspresseagentur.

Bis Ende 2017 soll die Produktionsfläche von Erne Fittings nahe der Autobahn in Schlins um 2.500 Quadratmeter erweitert werden. Die Vorbereitungen für das Bauverfahren laufen bereits, sagt Vorstandsvorsitzender Thomas Smetana.

30 neue Arbeitsplätze ins Schlins

Insgesamt sind 30 neue Arbeitsplätze geplant. Gleichzeitig werde das Erne-Fittings-Werk in Lohne in Niedersachsen geschlossen, betroffen seien 50 Mitarbeiter. Die Maschinen und Anlagen von Lohne werden nach Schlins verlegt. In einem weiteren Schritt erfolgt die Verlegung des Erne Fittings-Stammsitzes vom Dorfzentrum ebenfalls an den Standort bei der Autobahn. Dazu müssen neuerlich 2.500 Quadratmeter an neuen Produktionsflächen geschaffen werden.

Auch im Ausland will Erne Fittings in nächster Zeit investieren. Bis Mitte 2018 ist eine Aufstockung der Kapazitäten im Werk in Saudi Arabien geplant.

Expansion statt Massenkündigung

Die Ankündigung der Millioneninvestition bei Erne Fittings kommt nur wenige Wochen nach dem Ende eines wahren Wirtschaftskrimis. Denn erst Ende des vergangenen Jahres sorgte der neue Eigentümer Stephan Zöchling für Aufsehen, als er erklärte, dass der geplante Sanierungsprozess zu scheitern drohe und weltweit 700 Arbeitsplätze auf dem Spiel stünden. Kurz vor Weihnachten kam schließlich die Entwarnung - mehr dazu in Fix: 700 Arbeitsplätze bei Erne-Gruppe gerettet.